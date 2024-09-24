ИИ поможет в производстве чистой воды

Результаты исследования опубликованы в журнале Water Research. Ученые применили метод случайного леса — машинное обучение для регрессионных задач — для предсказания концентраций ионов в процессе обработки воды. Модель достигла высокой точности, предсказывая электрическую проводимость и концентрацию ионов (Na+, K+, Ca2+, Cl-) с коэффициентом детерминации около 0,9.

Для повышения точности предсказаний требуется обновление данных каждые 20−80 секунд. Модель случайного леса требует более чем в 100 раз меньше вычислительных ресурсов, чем сложные глубокие модели обучения.