Наука и технологии
Опубликовано 24 сентября 2024, 06:45
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ИИ поможет в производстве чистой воды

Новая технология точно предсказывает концентрацию ионов
Команда ученых под руководством доктора Сона Муна из Корейского института науки и технологии (KIST) совместно с профессором Бэком Сан-Су из Университета Ённам разработала технологию, использующую искусственный интеллект (ИИ) для точного предсказания концентрации ионов в воде во время электрохимической очистки.
ИИ поможет в производстве чистой воды

© Ferra.ru

Результаты исследования опубликованы в журнале Water Research. Ученые применили метод случайного леса — машинное обучение для регрессионных задач — для предсказания концентраций ионов в процессе обработки воды. Модель достигла высокой точности, предсказывая электрическую проводимость и концентрацию ионов (Na+, K+, Ca2+, Cl-) с коэффициентом детерминации около 0,9.

Для повышения точности предсказаний требуется обновление данных каждые 20−80 секунд. Модель случайного леса требует более чем в 100 раз меньше вычислительных ресурсов, чем сложные глубокие модели обучения.

ИИ поможет в производстве чистой воды
© Korea Institute of Science and Technology