ИИ поможет в производстве стволовых клеток для регенеративной медицины

Их инновационная модульная платформа, Биологическая Система-систем, создает базу для понимания и прогнозирования успешного культивирования клеток. Ученые разработали модели, которые помогут понять и предсказать основные механизмы в одиночной клетке и в кластере клеток для достижения успешного разведения здоровых плюрипотентных стволовых клеток.

Плюрипотентные стволовые клетки обладают огромным потенциалом для регенеративной медицины и лечения болезней, таких как рак, Альцгеймера или Паркинсона. Используя ИИ и машинное обучение, ученые могут оптимизировать условия культивирования и улучшить производительность, обеспечивая высокое качество клеточной продукции.

Исследователи создали инновационную биологическую систему-систем, которая учитывает каждый уровень взаимодействия клеток и помогает прогнозировать результаты культивирования.