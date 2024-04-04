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Наука и технологии
Опубликовано 04 апреля 2024, 23:43
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ИИ поможет в производстве стволовых клеток для регенеративной медицины

Что найдет применение в лечении многих болезней
Исследователи из Северо-Восточного университета продемонстрировали, как искусственный интеллект (ИИ) может использоваться для массового производства плюрипотентных стволовых клеток, что может быть использовано в лечении рака, болезни Альцгеймера или Паркинсона, а также в регенеративной медицине.
ИИ поможет в производстве стволовых клеток для регенеративной медицины

© Ferra.ru

Их инновационная модульная платформа, Биологическая Система-систем, создает базу для понимания и прогнозирования успешного культивирования клеток. Ученые разработали модели, которые помогут понять и предсказать основные механизмы в одиночной клетке и в кластере клеток для достижения успешного разведения здоровых плюрипотентных стволовых клеток.

Плюрипотентные стволовые клетки обладают огромным потенциалом для регенеративной медицины и лечения болезней, таких как рак, Альцгеймера или Паркинсона. Используя ИИ и машинное обучение, ученые могут оптимизировать условия культивирования и улучшить производительность, обеспечивая высокое качество клеточной продукции.

Исследователи создали инновационную биологическую систему-систем, которая учитывает каждый уровень взаимодействия клеток и помогает прогнозировать результаты культивирования.