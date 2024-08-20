ИИ поможет в ранней диагностике аутизма у маленьких детей

Модель, получившая название AutMedAI, продемонстрировала точность почти 80% в выявлении аутизма среди детей. Исследователи проанализировали базу данных SPARK, содержащую информацию о 30 000 людей с расстройствами аутистического спектра и без них. Модель использует 28 параметров, включая возраст первой улыбки, первые короткие предложения и проблемы с питанием, для определения вероятности наличия аутизма.

Раннее выявление аутизма важно для своевременного внедрения эффективных вмешательств, которые помогают детям развиваться оптимально. Исследователи планируют дальнейшее совершенствование модели и её валидацию в клинических условиях, а также возможное включение генетической информации для повышения точности предсказаний.