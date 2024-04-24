ИИ поможет в ранней диагностике синдрома сухого глаза

Опубликовано 24 апреля 2024, 22:03
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ИИ поможет в ранней диагностике синдрома сухого глазаИ прогнозировании
Ученые разрабатывают методы использования искусственного интеллекта (ИИ) для ранней диагностики и прогнозирования синдрома сухого глаза. Это позволит сделать процесс скрининга более доступным для людей и обеспечит персонализированное лечение.
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Основываясь на исследовании, опубликованном в Big Data Mining and Analytics, ученые выделяют семь аспектов использования искусственного интеллекта в диагностике данного заболевания. Этот метод позволяет проводить своевременное вмешательство и точный прогноз, используя обширные опросы и систематический подход.
Идея заключается в том, чтобы объединить усилия офтальмологов и специалистов в области компьютерных наук и инженерии для создания надежных стандартов диагностики и инструментов для обнаружения болезни. Искусственный интеллект будет обрабатывать изображения и видеоматериалы, сделанные на мобильные телефоны пользователей, и анализировать риск развития заболевания.
Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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