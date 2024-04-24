ИИ поможет в ранней диагностике синдрома сухого глаза

Основываясь на исследовании, опубликованном в Big Data Mining and Analytics, ученые выделяют семь аспектов использования искусственного интеллекта в диагностике данного заболевания. Этот метод позволяет проводить своевременное вмешательство и точный прогноз, используя обширные опросы и систематический подход.

Идея заключается в том, чтобы объединить усилия офтальмологов и специалистов в области компьютерных наук и инженерии для создания надежных стандартов диагностики и инструментов для обнаружения болезни. Искусственный интеллект будет обрабатывать изображения и видеоматериалы, сделанные на мобильные телефоны пользователей, и анализировать риск развития заболевания.