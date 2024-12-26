ИИ поможет в ранней диагностики рака груди

Метод заключается в анализе крови с помощью лазерного луча. Лазерная спектроскопия позволяет обнаружить даже незначительные изменения в химическом составе клеток и тканей, которые могут свидетельствовать о наличии опухоли. Полученные данные затем обрабатываются искусственным интеллектом, который с высокой точностью определяет наличие и тип рака груди.

В ходе исследования, включавшего 24 образца крови, новый метод продемонстрировал впечатляющие результаты. Он показал 98% эффективность в обнаружении рака груди на стадии 1a, самой ранней стадии заболевания. Кроме того, метод с точностью 90% определил 4 основных подтипа рака груди.

Ранняя диагностика рака груди критически важна для успешного лечения и повышения шансов на выживание пациентов. Ученые надеются, что данный метод может быть применен для диагностики других видов онкологических заболеваний, что позволит существенно улучшить результаты лечения онкологических пациентов.