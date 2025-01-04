ИИ поможет в разработке лекарства от глаукомы

Ключевую роль в заболевании играет гибель ганглиозных клеток сетчатки, которые передают зрительные сигналы в мозг. Ученые из Китая сосредоточили усилия на создании препаратов, способных защитить эти клетки и восстановить зрительные пути. Они использовали искусственный интеллект (ИИ) для поиска молекул, подавляющих некроптоз — один из механизмов клеточной гибели, участвующий в повреждении сетчатки.

Исследование позволило выявить перспективное соединение HG9−91−01. Это соединение, как показали эксперименты, эффективно предотвращает гибель клеток сетчатки, вызванную повреждениями, имитирующими глаукому.

ИИ сыграл ключевую роль в разработке. С помощью алгоритмов были проанализированы взаимодействия молекул с белком RIPK3, отвечающим за некроптоз. Ученые использовали молекулярное моделирование, тесты на клеточных культурах и эксперименты на животных. HG9−91−01 не только доказал свою эффективность в защите клеток, но и показал хорошие результаты в тестах на безопасность.