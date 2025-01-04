Наука и технологии
Опубликовано 04 января 2025, 10:30
1 мин.

ИИ поможет в разработке лекарства от глаукомы

Новое исследование
Глаукома, которая может привести к слепоте, продолжает оставаться одной из главных угроз здоровью глаз. К 2040 году этим заболеванием будут страдать около 111,8 миллиона человек. Несмотря на существующие методы лечения внутриглазного давления, полного излечения глаукомы пока не найдено.
ИИ поможет в разработке лекарства от глаукомы

© Ferra.ru

Ключевую роль в заболевании играет гибель ганглиозных клеток сетчатки, которые передают зрительные сигналы в мозг. Ученые из Китая сосредоточили усилия на создании препаратов, способных защитить эти клетки и восстановить зрительные пути. Они использовали искусственный интеллект (ИИ) для поиска молекул, подавляющих некроптоз — один из механизмов клеточной гибели, участвующий в повреждении сетчатки.

Исследование позволило выявить перспективное соединение HG9−91−01. Это соединение, как показали эксперименты, эффективно предотвращает гибель клеток сетчатки, вызванную повреждениями, имитирующими глаукому.

ИИ сыграл ключевую роль в разработке. С помощью алгоритмов были проанализированы взаимодействия молекул с белком RIPK3, отвечающим за некроптоз. Ученые использовали молекулярное моделирование, тесты на клеточных культурах и эксперименты на животных. HG9−91−01 не только доказал свою эффективность в защите клеток, но и показал хорошие результаты в тестах на безопасность.