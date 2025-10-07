ИИ поможет в создании безопасных и энергоэффективных зданий

Учёные провели анализ применения ИИ в «умных» зданиях, сосредоточившись на энергоэффективности и системах управления. По их оценке, более двух третей мировых выбросов углерода и энергопотребления приходится именно на здания, однако оптимизация их систем жизнеобеспечения остаётся сложной и дорогой задачей.

Исследование показало, что ИИ способен повысить эффективность вентиляции и терморегуляции. Сейчас большинство объектов используют статические системы отопления и кондиционирования, которые не реагируют на изменения климата или плотность присутствующих людей. Это может снижать комфорт и увеличивать риск распространения воздушно-капельных инфекций.

Учёные предложили адаптивную систему управления микроклиматом, способную в реальном времени подстраиваться под внешние условия и внутренние тепловые изменения. Такой подход позволит сбалансировать комфорт, энергопотребление и санитарную безопасность.

В будущем исследователи планируют объединить ИИ-модель с данными датчиков и использовать её для разработки новых стандартов проектирования зданий.