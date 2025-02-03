ИИ поможет в защите памятников от вандалов

Система уже работает в нескольких регионах страны, включая Ленинградскую, Тюменскую и Ямало-Ненецкую области. Она решает важную проблему: несмотря на то, что в России установлено около 20 миллионов камер видеонаблюдения, 90% записанных данных остаются неиспользованными. Это приводит к значительным финансовым потерям — около 90 миллиардов рублей в год.

Главная цель системы — не наказание нарушителей, а их предупреждение. Камеры и IP-громкоговорители фиксируют подозрительную активность и моментально активируют голосовое оповещение, предупреждая о возможной административной ответственности. Технологии компьютерного зрения позволяют выявлять такие действия, как нанесение граффити, драки, распитие алкоголя, курение и даже оставленные предметы.

Система работает полностью в автоматическом режиме, без участия операторов. Искусственный интеллект анализирует данные в реальном времени и запускает соответствующие сценарии реагирования. Например, в зависимости от погодных условий, времени суток и других факторов, может включаться голосовое или световое оповещение.

Испытания показали, что превентивные меры могут предотвращать до 90% случаев вандализма на ранней стадии. Кроме того, благодаря оперативным уведомлениям, специальные службы теперь могут реагировать на инциденты на 15% быстрее.