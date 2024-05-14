ИИ поможет врачам быстрее находить нужную информацию

Сейчас анализ медицинских карт для поиска нужных данных занимает много времени и требует участия врачей. Новая технология позволит автоматизировать этот процесс. В ходе исследования ученые «научили» ChatGPT анализировать записи о более чем 700 пациентах с раком легких. С точностью до 89% чатбот определял стадию и подтип рака, а также поражение лимфатических узлов.

Аналогичные результаты были получены при анализе данных о детях с остеосаркомой — самой частой костной опухолью. Точность ChatGPT напрямую зависит от того, какие инструкции ему дают. Ученые уверены, что эта технология поможет не только ускорить исследования, но и подбирать пациентов для клинических испытаний.