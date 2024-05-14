ИИ поможет врачам быстрее находить нужную информацию

Опубликовано 14 мая 2024, 09:00
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ИИ поможет врачам быстрее находить нужную информациюИз заметок врачей
Ученые из Медицинского центра Юго-Западного университета Техаса выяснили, что чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT может эффективно извлекать нужную информацию из заметок врачей. Это позволит значительно ускорить клинические исследования и разработку новых компьютерных программ для поддержки врачей при принятии решений.
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Сейчас анализ медицинских карт для поиска нужных данных занимает много времени и требует участия врачей. Новая технология позволит автоматизировать этот процесс. В ходе исследования ученые «научили» ChatGPT анализировать записи о более чем 700 пациентах с раком легких. С точностью до 89% чатбот определял стадию и подтип рака, а также поражение лимфатических узлов.
Аналогичные результаты были получены при анализе данных о детях с остеосаркомой — самой частой костной опухолью. Точность ChatGPT напрямую зависит от того, какие инструкции ему дают. Ученые уверены, что эта технология поможет не только ускорить исследования, но и подбирать пациентов для клинических испытаний.
Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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