ИИ поможет врачам предсказывать эффективность иммунотерапии у пациентов с раком

Разработанная модель машинного обучения учитывает пять клинических показателей: возраст пациента, тип рака, историю системной терапии, уровень альбумина в крови и соотношение нейтрофилов к лимфоцитам. Также модель учитывает количество мутаций в ДНК раковых клеток, что помогает предсказать ответ на лечение и продолжительность жизни пациента.

ИИ-модель успешно прошла испытания на данных 2881 пациента с различными типами опухолей и показала высокую точность в предсказаниях. Особенно важно, что модель смогла выявить пациентов с низким уровнем мутаций, которые все равно могут эффективно лечиться с помощью иммунной терапии.