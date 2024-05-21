ИИ поможет врачам скорой принимать решения о госпитализации пациентов

Опубликовано 21 мая 2024, 22:25
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ИИ поможет врачам скорой принимать решения о госпитализации пациентовМодель была протестирована на данных 864 000 посещений
Ученые из США выяснили, что искусственный интеллект (ИИ) нового поколения может помочь врачам скорой помощи принимать решения о госпитализации пациентов.
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Специалисты протестировали модель GPT-4 на данных о более чем 864 000 посещений отделения неотложной помощи. При этом использовалась обезличенная информация, включающая жизненные показатели пациентов и заметки медсестер.
Оказалось, что даже при минимальном объеме данных ИИ способен предсказать необходимость госпитализации с высокой точностью. В отличие от традиционных методов машинного обучения, которым требуются миллионы записей для тренировки, ИИ нового поколения может обучаться на небольших объемах данных.
В настоящее время ученые изучают, как интегрировать ИИ в системы здравоохранения для повышения эффективности работы медицинских учреждений.