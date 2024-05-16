ИИ поможет врачам создавать интерактивные видео для обучения

Опубликовано 16 мая 2024, 00:45
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ИИ поможет врачам создавать интерактивные видео для обученияСтажеров
Разработчики из Мичиганского университета создали систему Surgment на базе искусственного интеллекта, которая позволяет хирургам создавать более интерактивные обучающие видеоролики.
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Surgment использует алгоритмы сегментации изображений для выделения ключевых моментов в видео и создания на их основе вопросов с вариантами ответов и визуальными подсказками. Традиционные обучающие видео для хирургов обычно носят пассивный характер — стажеры просто смотрят записи операций.
Surgment позволяет им активно взаимодействовать с материалом, отвечая на вопросы и получая мгновенную обратную связь. Исследование показало, что новая система экономит время врачей-преподавателей и позволяет стажерам лучше усваивать материал.
В будущем планируется усовершенствовать систему, добавив более детальную сегментацию изображений и возможность отработки навыков, требующих пространственного восприятия.