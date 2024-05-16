ИИ поможет врачам создавать интерактивные видео для обучения

Surgment использует алгоритмы сегментации изображений для выделения ключевых моментов в видео и создания на их основе вопросов с вариантами ответов и визуальными подсказками. Традиционные обучающие видео для хирургов обычно носят пассивный характер — стажеры просто смотрят записи операций.

Surgment позволяет им активно взаимодействовать с материалом, отвечая на вопросы и получая мгновенную обратную связь. Исследование показало, что новая система экономит время врачей-преподавателей и позволяет стажерам лучше усваивать материал.

В будущем планируется усовершенствовать систему, добавив более детальную сегментацию изображений и возможность отработки навыков, требующих пространственного восприятия.