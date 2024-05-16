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Наука и технологии
Опубликовано 16 мая 2024, 00:45
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ИИ поможет врачам создавать интерактивные видео для обучения

Стажеров
Разработчики из Мичиганского университета создали систему Surgment на базе искусственного интеллекта, которая позволяет хирургам создавать более интерактивные обучающие видеоролики.
ИИ поможет врачам создавать интерактивные видео для обучения

© Ferra.ru

Surgment использует алгоритмы сегментации изображений для выделения ключевых моментов в видео и создания на их основе вопросов с вариантами ответов и визуальными подсказками. Традиционные обучающие видео для хирургов обычно носят пассивный характер — стажеры просто смотрят записи операций.

Surgment позволяет им активно взаимодействовать с материалом, отвечая на вопросы и получая мгновенную обратную связь. Исследование показало, что новая система экономит время врачей-преподавателей и позволяет стажерам лучше усваивать материал.

В будущем планируется усовершенствовать систему, добавив более детальную сегментацию изображений и возможность отработки навыков, требующих пространственного восприятия.