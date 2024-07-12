ИИ поможет врачам в прогнозировании рецидива рака

Проблема прогнозирования исхода заболевания при раке предстательной железы заключается в его высокой гетерогенности — значительных различиях между раковыми клетками. В новой работе ученые проанализировали образцы тканей 250 пациентов с помощью машинного обучения. Анализировалась пространственная структура ткани и агрессивность раковых клеток по шкале Глисона. Кроме того, ученые оценили генетические различия между клетками опухолей у 114 пациентов.

Исследование показало, что способность опухоли к эволюции, определяемая генетическим разнообразием и разнообразием морфологии клеток, является сильным предиктором рецидива. Ученые также обнаружили связь между потерей определенной хромосомы и уменьшением количества иммунных клеток в опухоли. Это может повлиять на эффективность лечения. В дальнейшем ученые планируют проверить свою методику на более широкой группе пациентов.