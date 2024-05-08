ИИ поможет выбрать лучшие иммунные клетки для борьбы с раком

Однако не все иммунные клетки одинаково эффективны в борьбе с опухолью. Новая разработка позволяет врачам выбирать именно те клетки, которые способны распознать и уничтожить раковые клетки. Для этого ученые создали программу под названием TRTpred, которая анализирует иммунные клетки и предсказывает, насколько эффективно они могут бороться с раком.

Затем с помощью дополнительных фильтров отбираются клетки с наиболее сильным воздействием на опухоль. Исследователи проверили свою методику на клетках пациентов с меланомой, а также желудочно-кишечного тракта, легких и молочной железы.

Точность определения эффективности иммунных клеток составила около 90 процентов. В дальнейшем ученые планируют начать клинические испытания новой технологии на людях.