ИИ поможет выявить метастазы рака

В их исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine, группа обучила приложение ИИ определять раковые клетки, найденные в образцах биологических жидкостей, в качестве способа отслеживания их происхождения.

Когда раковые опухоли возникают в организме человека, они не всегда проявляют симптомы, указывающие на их наличие, что приводит к тому, что рак может метастазировать, прежде чем его обнаружат. Чтобы найти их местоположение и лечить, врачи собирают образцы биологических жидкостей от пациентов и отправляют их в лабораторию на анализ.

Группа обучила ИИ с помощью 30 000 изображений метастатических клеток рака от пациентов, у которых были локализованы опухоли, затем исследователи проверили ИИ на 27 000 дополнительных изображениях и обнаружили, что он точен на 83% в обнаружении и идентификации типа опухоли.

Ученые также обнаружили, что пациенты, получившие лечение, специально разработанное для борьбы с их конкретным раком, чаще выживали и имели более долгий срок жизни, что подтверждает, что использование ИИ для поиска и отслеживания метастатических клеток в организме может улучшить результаты лечения для многих пациентов с раком.