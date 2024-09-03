ИИ поможет выявить незаконное использование древесины

Новое решение направлено на упрощение и ускорение процесса проверки древесины, используемой в товарах, импортируемых в ЕС. Система автоматического распознавания изображений поможет анализировать древесину в масштабах, недоступных для традиционных методов, таких как микроскопическая экспертиза.

ИИ-система, названная KI_Wood-ID, использует машинное обучение для классификации древесины по характерным признакам, таким как структура сосудистых тканей. На первом этапе проект сосредоточен на твердых породах древесины, таких как береза и бук, с дальнейшим расширением на мягкие породы.

Это нововведение направлено на защиту легальной торговли древесиной и сохранение окружающей среды, что особенно важно для охраны видов, таких как рамин, обитающих в ключевых экосистемах.