ИИ поможет выявить опасные химикаты в реках

Исследования проводились совместно с учеными из Китая и Германии, которые анализировали образцы воды из реки Чаобай в районе Пекина. Эта река получает загрязнения от сельского хозяйства, домохозяйств и промышленности. Вода в реке содержит множество химических веществ, которые могут влиять на экосистему.

Команда ученых использовала дафний как индикаторов загрязненной воды. Эти микроорганизмы обладают генами, схожими с генами других животных, что делает их отличными биологическими маркерами для определения опасных веществ. С помощью ИИ были обнаружены химические комбинации, которые в совокупности могут создавать угрозу для водных экосистем, даже если отдельные вещества не представляют опасности.

По словам профессора Джона Колборна, директора Центра экологических исследований Университета Бирмингема, новый метод может стать основой для регулярного мониторинга водоемов. Он отметил, что анализировать химические загрязнители нужно комплексно, а не по отдельности, чтобы выявить, как они взаимодействуют и воздействуют на живые организмы.