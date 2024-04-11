ИИ поможет выявить посттравматическое стрессовое расстройство

Программа успешно выявила значительную часть участников, склонных к этому расстройству, и с дальнейшими усовершенствованиями — такими как детали из медицинских записей и данные о родах из различных народов — модель может потенциально идентифицировать большой процент тех, кто находится в риске. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

По мировым оценкам, ПТСР-после-родов затрагивает около 8 миллионов женщин, рожающих ежегодно, и текущая практика диагностики требует оценки врача, что требует много времени и затрат. Эффективный метод скрининга может быстро и недорого выявлять большие группы послеродовых пациентов, которые могли бы извлечь пользу из диагностики и лечения.

Нелеченное ПТСР-после-родов может повлиять на грудное вскармливание, установление связи с младенцем и желание в будущем забеременеть. Оно также может усугубить материнскую депрессию, что может привести к мыслям о самоубийстве и самоповреждениям.

Исследователи обучили модель искусственного интеллекта анализировать небольшие рассказы от пациентов, которые также показали высокие показатели симптомов ПТСР-после-родов по опроснику. В целом модель правильно идентифицировала рассказы участников, склонных к ПТСР-после-родов, потому что они показали высокие баллы по опроснику.