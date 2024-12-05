ИИ поможет выявить сердечную недостаточность на ранних стадиях

Сердечная недостаточность часто не имеет явных симптомов на ранних стадиях, и доктора могут не назначать дополнительные обследования, такие как эхокардиограмма, если у пациента нет явных жалоб. В таких случаях использование AI-ECG помогает выявить проблему до появления клинических проявлений, что позволяет начать лечение раньше, замедляя или останавливая прогрессирование болезни.

Исследование показало, что использование AI-ECG оказывается экономически эффективным, особенно в амбулаторных условиях. Стоимость одного качественно-скорректированного года жизни составила всего $ 1,651, что значительно ниже, чем при традиционных методах диагностики. Это исследование основывалось на реальных данных 22,000 участников из EAGLE trial, что позволило моделировать долгосрочное развитие заболевания и оценить затраты на лечение.