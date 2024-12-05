Наука и технологии
Опубликовано 05 декабря 2024, 23:36
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ИИ поможет выявить сердечную недостаточность на ранних стадиях

На ранних стадиях
Использование искусственного интеллекта (ИИ) для диагностики сердечной недостаточности может значительно повысить точность выявления заболеваний на ранних стадиях, а также снизить медицинские расходы. Недавние исследования, опубликованные в журнале Mayo Clinic Proceedings: Digital Health, показывают, что электрокардиография с ИИ (AI-ECG) помогает врачам первичного звена обнаруживать скрытые признаки слабой работы сердца, что раньше оставалось незамеченным.
ИИ поможет выявить сердечную недостаточность на ранних стадиях

© Ferra.ru

Сердечная недостаточность часто не имеет явных симптомов на ранних стадиях, и доктора могут не назначать дополнительные обследования, такие как эхокардиограмма, если у пациента нет явных жалоб. В таких случаях использование AI-ECG помогает выявить проблему до появления клинических проявлений, что позволяет начать лечение раньше, замедляя или останавливая прогрессирование болезни.

Исследование показало, что использование AI-ECG оказывается экономически эффективным, особенно в амбулаторных условиях. Стоимость одного качественно-скорректированного года жизни составила всего $ 1,651, что значительно ниже, чем при традиционных методах диагностики. Это исследование основывалось на реальных данных 22,000 участников из EAGLE trial, что позволило моделировать долгосрочное развитие заболевания и оценить затраты на лечение.

Источник:Mayo Clinic
Автор:Булат Кармак
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