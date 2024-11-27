Наука и технологии
Опубликовано 27 ноября 2024, 22:40
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ИИ поможет выявлять болезнь печени с высокой точностью

В 88%
Алгоритм на базе искусственного интеллекта (ИИ) продемонстрировал точность в 88% при выявлении метаболического расстройства, связанного с жировой болезнью печени (MASLD). Это стало возможным благодаря использованию данных из электронных медицинских карт (ЭМК).
ИИ поможет выявлять болезнь печени с высокой точностью

© Ferra.ru

MASLD — это заболевание, связанное с накоплением жира в печени, которое может привести к более серьезным заболеваниям. Исследователи из Университета Вашингтона разработали ИИ-алгоритм, который с помощью обработки естественного языка и распознавания паттернов в ЭМК достигает высокой точности диагностики заболевания.

Алгоритм смог правильно выявить MASLD у 88% пациентов, что значительно улучшает традиционные методы диагностики, которые зачастую оказываются недостаточно точными. В исследовании участвовали 957 человек, из которых 56% составили женщины, а также представители различных этнических групп.

Алгоритм не только улучшает точность диагностики, но и выявляет пациентов с MASLD, которые не имели ранее официального диагноза. Более 70% из них не были зарегистрированы с этим заболеванием в медицинских записях, что свидетельствует о его распространенности и важности ранней диагностики.