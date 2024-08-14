ИИ поможет выявлять неисправности турбин на ветряных фермах

Опубликовано 14 августа 2024, 21:24
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ИИ поможет выявлять неисправности турбин на ветряных фермахНовая разработка упростит процесс обнаружения аномалий в данных
Инженеры из Массачусетского технологического института (MIT) разработали метод для обнаружения неисправностей в турбинах ветряных ферм с помощью больших языковых моделей (LLM). Новый подход, получивший название SigLLM, позволяет анализировать временные ряды данных, которые фиксируют показания различных сенсоров на турбинах.
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SigLLM использует уже обученные модели без необходимости их дополнительной настройки, что упрощает внедрение технологии на практике. Это особенно актуально, учитывая, что для анализа данных с сотен турбин обучение глубоких моделей требует значительных затрат и времени.
Исследователи создали две версии системы: Prompter, которая непосредственно определяет аномалии, и Detector, прогнозирующую будущие значения и сравнивающую их с реальными показателями. Хотя текущие модели глубокого обучения превосходят LLM по точности, новый подход MIT поможет значительно упростить и удешевить процессы мониторинга и выявления неисправностей в сложных системах, таких как турбины или спутники.