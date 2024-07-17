ИИ поможет защитникам природы отслеживать новости об угрозах животным

Новая разработка позволяет автоматизировать этот процесс, экономя время специалистов по охране природы. Инструмент анализирует новости на английском языке, а также на языках с ограниченными ресурсами, таких как хинди и непали.

Система использует большую языковую модель (LLM) для классификации статей по релевантности к вопросам охраны природы и инфраструктурным проектам. Первая версия инструмента, NewsPanda, была запущена в 2022 году и анализировала новости на английском языке.

Последующая разработка, NewsSerow, использует LLM для анализа новостей на языках с ограниченными ресурсами. Для обучения NewsSerow потребовалось всего 10 образцов новостных статей, размещенных экспертами WWF.

Исследователи планируют расширить возможности инструмента для работы с новостями на хинди и другими языками, а также анализом социальных сетей.