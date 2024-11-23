ИИ позволил увеличить точность диагностики опухолей печени

Учёные Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева разработали новый метод для точной диагностики новообразований печени во время биопсии. Метод, основанный на обработке спектров флуоресценции, позволяет с высокой точностью определять тип опухоли, будь то первичные злокачественные образования, метастазы или доброкачественные новообразования. Также используется алгоритм машинного обучения для повышения точности диагностики.

Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ, данный метод обладает высокой диагностической эффективностью. Чувствительность и специфичность классификатора составляют более 90%, что даёт возможность точно разделить различные типы и подтипы новообразований. Это решение помогает врачам не только идентифицировать тип опухоли, но и оценить здоровье ткани печени с минимальной ошибкой.

Кроме того, разработка орловских учёных позволяет контролировать положение биопсийной иглы во время операции. Это значительно повышает точность минимально-инвазивных процедур, позволяя уже во время вмешательства получить предварительное заключение о типе новообразования.