ИИ позволит управлять VR/AR с помощью кожи

И обычной камеры

Ученые из Университета Карнеги-Меллона представили новый инструмент EgoTouch, который использует искусственный интеллект (ИИ) для управления интерфейсами дополненной и виртуальной реальности с помощью касания кожи. Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the 37th Annual ACM Symposium on User Interface Software and Technology.