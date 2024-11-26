ИИ предложили использовать для работы в школах и ВУЗах

Эксперты уверены, что искусственный интеллект уже сегодня можно привлекать для решения простых задач и облегчения рутинной работы. Он успешно справляется с автоматизацией повторяющихся процессов, помогает в администрировании и даже используется в интеллектуальных колл-центрах, например, при приёме абитуриентов. Однако специалисты подчёркивают, что контроль человека в таких процессах обязателен.

Елена Базанова, руководитель департамента иностранных языков МФТИ, отметила, что ИИ может брать на себя составление расписаний или разработку рабочих программ, но результат его работы не стоит принимать на веру без проверки. Она подчеркнула, что не стоит бояться искусственного интеллекта, так как он остаётся технологией, созданной человеком и полностью управляемой им. По её словам, ИИ — это инструмент, способный разгрузить человека, а не заменить его.

Эксперты также сошлись во мнении, что ИИ в образовательной сфере пока следует рассматривать как помощника, а не ключевой элемент. Выход его на экспертный уровень, по прогнозам, возможен не ранее, чем через 15–20 лет. Пока этому мешает недостаточно развитая материально-техническая база, а также необходимость доработки технологий и их адаптации к образовательным нуждам.