ИИ предотвратит аварии из-за усталости водителей

Профессор Саад Харус из Университета Шарджи, один из авторов исследования, отметил, что проблема сонливости за рулем остается нерешенной. В основе разработки лежит использование электроэнцефалографии (ЭЭГ) — метода, который позволяет отслеживать мозговую активность и обнаруживать признаки сонливости. Ученые применили оптимизационный алгоритм и cверточную нейронную сеть (CNN) для обработки данных и анализа. В результате удалось повысить точность системы до 99,9% и сократить время обучения.

Одной из инноваций исследования стала комбинация CNN и метода классификации SVM. Такой подход позволил не только улучшить точность, но и значительно ускорить процесс обработки данных.

Профессор Харус подчеркнул, что практическое применение технологии может существенно повысить безопасность на дорогах. Например, система может быть интегрирована в мобильные устройства или камеры на приборной панели автомобиля.