ИИ предсказал развитие «мини-органов» точнее людей

Органоиды, такие как гипоталамо-гипофизарные, которые регулируют важные гормоны, включая ACTH (гормон стресса), могут стать основой для лечения заболеваний, таких как дефицит ACTH, приводящий к серьезным нарушениям. Однако процесс их развития часто бывает непредсказуемым, и учёным сложно понять, развиваются ли они правильно, без использования сложных генетических модификаций.

Вместо этого, ученые обучили ИИ анализировать изображения органоидов, определяя их качество на основе визуальных характеристик. С помощью глубокого обучения, система была способна классифицировать органоиды на три группы — от высококачественных до низкокачественных — с точностью 70%. Для сравнения, опытные учёные показали результат ниже 60%.

Этот метод позволяет точно определять, какие органоиды будут наиболее эффективными для использования в медицине, и ускоряет процесс их отборов для дальнейших исследований. В будущем этот подход может значительно снизить время и затраты на создание органоидов для трансплантации и моделирования заболеваний.