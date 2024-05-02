ИИ предскажет онкобольным риск депрессии и тревоги

С точностью более 70% ИИ определяет, обратится ли человек к психотерапевту в течение года. Рак — тяжелое испытание, которое влияет не только на физическое здоровье, но и на эмоциональное состояние. Ученые уверены, что их разработка поможет врачам-онкологам вовремя выявлять пациентов, нуждающихся в психологической поддержке.

Чем раньше человек получит помощь, тем легче ему будет справиться со стрессом и побочными эффектами лечения. Исследователи планируют усовершенствовать инструмент, чтобы он подсказывал врачам, как лучше всего сообщить пациенту о необходимости консультации с психологом.

В будущем подобные инструменты могут использоваться и в других областях медицины, где психологическое состояние пациента влияет на эффективность лечения.