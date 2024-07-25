ИИ предскажет прогрессирование рассеянного склероза

Исследователи проанализировали данные о 15 240 пациентах с РС, собранные в 146 клиниках по всему миру. Используя данные о двух годах болезни, они обучили современные модели машинного обучения, которые могут предсказывать вероятность прогрессирования заболевания на последующие месяцы и годы. Эти модели показали среднюю площадь под кривой ROC (ROC-AUC) 0.71, что свидетельствует о надежности их предсказаний.

Авторы исследования уверены, что такие модели могут значительно улучшить планирование лечения и жизнь пациентов, предоставляя врачам и пациентам ценные прогнозы на будущее.