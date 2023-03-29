ИИ превратил «Гарри Поттера» в рекламу люксового бренда одежды

Клип привлёк внимание как фанатов, так и знаменитостей, включая генерального директора Tesla Илона Маска.

По словам Demonflyingfox, его цель — создавать неожиданные и в то же время логически обоснованные мэшапы популярных медиа. Ранее, например, он же поместил Гарри Поттера в мир якудзы.