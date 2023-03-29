ИИ превратил «Гарри Поттера» в рекламу люксового бренда одежды

ИИ превратил «Гарри Поттера» в рекламу люксового бренда одеждыПолучилось очень аутентично
Очень необычно видео «Гарри Поттер от Balenciaga», созданное при помощи ИИ-технологии deepfake, переосмысливает актёрский состав оригинального фильма.
Фото: Futurism
Искусственный интеллект выдал вместо детской семейной сказки нечто более взрослое, в стиле премиального испанского дома моды Balenciaga в стиле 1980-х годов.
В ролике, созданном пользователем Patreon под ником Demonflyingfox, используются голоса, натренированные на оригинальных актёрах и впечатляющие перевоплощения таких персонажей, как профессор Снейп и Дамблдор.
Клип привлёк внимание как фанатов, так и знаменитостей, включая генерального директора Tesla Илона Маска.
По словам Demonflyingfox, его цель — создавать неожиданные и в то же время логически обоснованные мэшапы популярных медиа. Ранее, например, он же поместил Гарри Поттера в мир якудзы.