ИИ превзошел людей в тестах на эмоциональный интеллект

В ходе исследования искусственный интеллект отвечал на вопросы, связанные с эмоционально сложными ситуациями, которые обычно используют для оценки умения понимать и управлять эмоциями. Один из примеров включал ситуацию, когда коллега несправедливо присваивает чужую идею и получает за нее похвалу. ИИ предлагал наиболее разумные варианты реакции, зачастую выбирая конструктивные способы решения проблемы.

Средний балл, который получили модели, составил 82% правильных ответов, тогда как у людей — лишь 56%. Это говорит о том, что современные ИИ не просто понимают эмоции, но и способны выбирать поведение, соответствующее принципам эмоционального интеллекта.

Кроме того, ученые попросили ChatGPT-4 создать новые тесты с уникальными эмоциональными ситуациями. Эти новые задания прошли проверку более 400 человек и показали такую же надежность и реалистичность, как и давно разработанные тесты. Это демонстрирует, что ИИ способен не только отвечать на вопросы, но и генерировать качественные материалы по теме эмоций.