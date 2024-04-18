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Наука и технологии
Опубликовано 18 апреля 2024, 22:50
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ИИ превзошел врачей-специалистов в диагностике глаз

Показало исследование
Исследование, проведенное университетом Кембриджа, показало, что модель искусственного интеллекта GPT-4 значительно превосходит специалистов в области офтальмологии в оценке глазных проблем и консультациях по ним. Это означает, что системы искусственного интеллекта могут значительно улучшить качество медицинской помощи.
ИИ превзошел врачей-специалистов в диагностике глаз

© Ferra.ru

В рамках исследования модель GPT-4 была протестирована на 87 клинических сценариях, связанных с различными глазными проблемами, и показала значительно лучшие результаты, чем неспециализированные врачи. Это говорит о том, что даже на начальном этапе развития искусственный интеллект может быть эффективным инструментом в диагностике и консультировании пациентов.

Ученые подчеркивают, что несмотря на потенциальные преимущества, модели искусственного интеллекта не заменят врачей. Они могут стать частью клинического процесса, помогая определять срочность обращения к специалисту и предоставляя рекомендации по лечению.

Однако, несмотря на успехи, важно помнить, что врачи всегда останутся в центре заботы о пациентах. Решение о том, использовать ли компьютерные системы в медицинской помощи, должно приниматься каждым пациентом индивидуально.