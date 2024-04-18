ИИ превзошел врачей-специалистов в диагностике глаз

В рамках исследования модель GPT-4 была протестирована на 87 клинических сценариях, связанных с различными глазными проблемами, и показала значительно лучшие результаты, чем неспециализированные врачи. Это говорит о том, что даже на начальном этапе развития искусственный интеллект может быть эффективным инструментом в диагностике и консультировании пациентов.

Ученые подчеркивают, что несмотря на потенциальные преимущества, модели искусственного интеллекта не заменят врачей. Они могут стать частью клинического процесса, помогая определять срочность обращения к специалисту и предоставляя рекомендации по лечению.

Однако, несмотря на успехи, важно помнить, что врачи всегда останутся в центре заботы о пациентах. Решение о том, использовать ли компьютерные системы в медицинской помощи, должно приниматься каждым пациентом индивидуально.