Наука и технологии
Опубликовано 05 декабря 2024, 23:03
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ИИ превзошел врачей в прогнозировании результатов операции на колене

Он предсказывает осложнения после замены коленного сустава
Новый исследовательский проект показал, что модель машинного обучения может точнее предсказывать результаты операции по частичной замене коленного сустава, чем опытные хирурги. Операция проводится для облегчения боли при остеоартритах колена, но иногда пациенты сталкиваются с непредсказуемыми осложнениями.
ИИ превзошел врачей в прогнозировании результатов операции на колене

© Ferra.ru

Исследование, проведенное в NDORMS и опубликованное в журнале The Knee, показало, что ИИ может выявить паттерны, которые обычно незаметны для врачей. В рамках эксперимента специалисты обучили модель машинного обучения анализировать рентгеновские снимки, чтобы предсказать, у кого из пациентов будет плохой исход после операции.

Команда проанализировала более 900 рентгенов, сделанных через год после операции, и сравнила прогнозы хирургов с результатами ИИ. Модель машинного обучения предсказала плохие результаты в 71% случаев, в то время как хирурги смогли правильно определить их только в 0−7% случаев.

ИИ не просто выполняет те же задачи, что и врачи, а выявляет ранее незамеченные визуальные маркеры, которые могут указывать на возможные осложнения. Этот подход может значительно улучшить результаты операций, если будет широко внедрен с использованием данных из реестров операций на суставах.

ИИ превзошел врачей в прогнозировании результатов операции на колене

© The Knee