ИИ превзошел врачей в прогнозировании результатов операции на колене

Исследование, проведенное в NDORMS и опубликованное в журнале The Knee, показало, что ИИ может выявить паттерны, которые обычно незаметны для врачей. В рамках эксперимента специалисты обучили модель машинного обучения анализировать рентгеновские снимки, чтобы предсказать, у кого из пациентов будет плохой исход после операции.

Команда проанализировала более 900 рентгенов, сделанных через год после операции, и сравнила прогнозы хирургов с результатами ИИ. Модель машинного обучения предсказала плохие результаты в 71% случаев, в то время как хирурги смогли правильно определить их только в 0−7% случаев.

ИИ не просто выполняет те же задачи, что и врачи, а выявляет ранее незамеченные визуальные маркеры, которые могут указывать на возможные осложнения. Этот подход может значительно улучшить результаты операций, если будет широко внедрен с использованием данных из реестров операций на суставах.