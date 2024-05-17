ИИ-приложение для диабетиков снизило риск инсульта и инфаркта

Парамеш Шаманна, доктор медицины, из Диабетического центра Бангалора в Индии, и его коллеги оценили эффективность технологии «цифрового двойника» (DT) для улучшения показателей гликированного гемоглобина (HbA1c) и 10-летнего риска ASCVD.

В анализе участвовали 208 человек, которым была назначена интервенция DT (мобильное приложение, которое использует ИИ и Интернет вещей для интеграции многомерных данных для выдачи точных рекомендаций по питанию и здоровью), и 81 человек, которым была назначена стандартная терапия.

Исследователи обнаружили, что в целом 72,5% пациентов добились ремиссии диабета в течение одного года. Разница в изменении HbA1c между группой DT и группой стандартной терапии была значительно больше (-3 против -0,2).

Кроме того, в группе DT наблюдалось значительное снижение профиля риска ASCVD на 360-й день: 76,6% участников были отнесены к категории низкого риска по сравнению с 49,1% в начале исследования.

Для сравнения, в группе стандартной терапии наблюдалось незначительное увеличение доли пациентов с низким риском с 43,2 до 45,7%. В группе DT снижение доли пациентов с высоким риском было более выраженным, в то время как в группе стандартной терапии оно не изменилось.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.