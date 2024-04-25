ИИ-приложение поможет выявить слепоту у лошадей по фото

Немецкие ученые создали нейросеть, которую обучили распознавать болезнь по фотографии глаза, сделанной на смартфон. Приложение простое в использовании — владельцу лошади нужно всего лишь снять глаз больного животного и загрузить фото.

Точность приложения достигает 93%, что выше, чем у ветеринаров. Особенно оно будет полезно владельцам лошадей из отдаленных районов, где сложно найти ветеринара-офтальмолога. По снимку приложение сможет определить, здоровый глаз у лошади или нет. Если болезнь будет обнаружена на ранней стадии, то лечение поможет остановить ее развитие и сохранить лошади зрение.