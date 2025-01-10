ИИ приведет к сокращениям в почти половине крупнейших мировых компаний в ближайшие 5 лет

Одновременно 77% компаний намерены переобучать сотрудников, чтобы они могли работать бок о бок с новыми технологиями.

Однако, в отличие от доклада 2023 года, в этом году WEF не утверждает, что ИИ окажет «чисто положительное» влияние на количество рабочих мест. Среди профессий, которые быстрее всего сокращаются — почтовые клерки, секретари-референты и специалисты по зарплате.

В то же время спрос на навыки работы с ИИ стремительно растет: 70% компаний ищут сотрудников для разработки ИИ-инструментов, а 62% — специалистов для эффективного взаимодействия с технологиями.

Доклад подчеркивает, что ключевое влияние ИИ, возможно, будет в «усилении» человеческих навыков, а не в их замене. Но примеры уже есть: такие компании, как Dropbox и Duolingo, заявляли об ИИ как причине сокращений.