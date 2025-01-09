ИИ приведет к сокращению 200 тысяч рабочих мест в банках

Исследование, основанное на опросе главных информационных и технических директоров, показывает, что банки в среднем ожидают сократить около 3% своих сотрудников. По мнению автора отчета, старшего аналитика Bloomberg Intelligence Томаша Нотцеля, наиболее подвержены сокращению такие должности, как сотрудники логистики, операционные и вспомогательные функции. Также изменится сектор обслуживания клиентов, где задачи, связанные с взаимодействием с клиентами, могут быть переданы роботам, а роли, связанные с пониманием потребностей клиента, будут сокращаться.

Примерно четверть опрошенных считают, что снижение численности сотрудников может быть более значительным — от 5% до 10%. Среди опрошенных компаний — такие крупные игроки, как Citigroup, JPMorgan и Goldman Sachs.

Результаты исследования показывают, что в целом банковская отрасль претерпит значительные изменения, что, в свою очередь, повысит ее прибыльность. Bloomberg Intelligence прогнозирует, что к 2027 году внедрение ИИ позволит увеличить прибыль банков до 17%, что приведет к росту доходов на сумму до 180 миллиардов долларов, главным образом благодаря повышению производительности.

Около 80% опрошенных считают, что использование генеративного искусственного интеллекта в следующие несколько лет обеспечит рост производительности и доходов на 5% и более.