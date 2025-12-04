ИИ-проекты, вызвавшие дефицит запасов DRAM и рост цен, сами оказались под угрозой

Производители переключили мощности на выпуск дорогой HBM для GPU NVIDIA и облачных дата-центров, а обычная DRAM и NAND резко просели в объёмах.

По данным TrendForce, их запасы сократились до 2–4 недель против 13–17 год назад, а цены в ряде категорий с февраля более чем удвоились.

Samsung, SK hynix и Micron получают агрессивные запросы от крупнейших компаний, но новые мощности для массовой памяти появятся не раньше 2027–2028 годов. SK hynix ожидает дефицит минимум до конца 2027-го.

Microsoft заранее выкупает поставки для Stargate — до 900 000 пластин в месяц к 2029 году. Китайские Alibaba, Tencent и ByteDance также выбивают отдельные квоты.

На потребительском рынке уже видны ограничения: японские магазины ограничивают продажу SSD и модулей DDR, а китайские бренды Xiaomi и Realme предупреждают о потенциальном росте цен на 20–30% к середине 2026-го.

Экономисты считают: если разрыв спроса и предложения сохранится, он может замедлить рост производительности ИИ-систем.