ИИ против генетических ошибок: Китай представил новые методы переписывания ДНК

Разработки основаны на усовершенствовании системы Cre-Lox, ранее применявшейся для хромосомных манипуляций, но ограниченной рядом недостатков — обратимостью, сложной структурой фермента и остаточными участками, мешающими точности.

Исследователи решили эти проблемы, применив несимметричные участки Lox и AI-модель AiCE rec, улучшившую активность фермента в 3,5 раза. Также они внедрили метод Re-pegRNA, позволяющий удалять следы предыдущих вмешательств, что делает редактирование «невидимым».

Новые платформы позволяют точно управлять фрагментами ДНК размером от килобаз до мегабаз. Успешный эксперимент на рисе, где была инвертирована цепь длиной 315 000 пар оснований, подтвердил потенциал технологии для сельского хозяйства и медицины.