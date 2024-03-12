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Наука и технологии
Опубликовано 12 марта 2024, 09:00
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ИИ раскрыл генетические основы левого желудочка сердца

Путем анализа более 50 000 изображений
Исследователи из Университета Манчестера совместно с коллегами из Лидсского университета, Национального научно-технического исследовательского совета (Санта-Фе, Аргентина) и IBM Research (Алмаден, Калифорния) использовали искусственный интеллект для анализа генетических особенностей левого желудочка сердца на трехмерных изображениях органа.
ИИ раскрыл генетические основы левого желудочка сердца

© Ferra.ru

Исследование, опубликованное в журнале Nature Machine Intelligence, сосредотачивается на выявлении тонких генетических основ сердечных черт. Путем анализа более 50 000 трехмерных МРТ-изображений сердца из Биобанка Великобритании, биомедицинской базы данных и исследовательского ресурса, ученые обнаружили 49 новых генетических локаций, ассоциированных с морфологическими характеристиками сердца с высокой статистической значимостью, а также 25 дополнительных локусов с предполагаемыми доказательствами.

Эти результаты имеют значительное значение для кардиологии и медицины на основе индивидуальных особенностей. Понимание генетической основы сердечных черт открывает путь к созданию целевых терапий и вмешательств для лиц с риском сердечных заболеваний.