ИИ раскрыл генетические основы левого желудочка сердца

Исследование, опубликованное в журнале Nature Machine Intelligence, сосредотачивается на выявлении тонких генетических основ сердечных черт. Путем анализа более 50 000 трехмерных МРТ-изображений сердца из Биобанка Великобритании, биомедицинской базы данных и исследовательского ресурса, ученые обнаружили 49 новых генетических локаций, ассоциированных с морфологическими характеристиками сердца с высокой статистической значимостью, а также 25 дополнительных локусов с предполагаемыми доказательствами.

Эти результаты имеют значительное значение для кардиологии и медицины на основе индивидуальных особенностей. Понимание генетической основы сердечных черт открывает путь к созданию целевых терапий и вмешательств для лиц с риском сердечных заболеваний.