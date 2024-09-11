ИИ раскрыл тайны работы человеческого мозга

Учёные применили автоэнкодеры — продвинутую форму ИИ — для анализа спонтанной активности мозга, что позволило выявить ключевые индикаторы его функционирования. Работа была проведена совместно с исследователями из Центра эпилепсии в Университетской клинике Эрлангена, где пациентам были имплантированы электроды.

Открытие показало, что спонтанные сигналы, называемые потенциалы локального поля (LFP), играют важную роль в обработке информации, даже при отсутствии внешних стимулов. Эти данные открывают новые горизонты для диагностики и лечения неврологических заболеваний.