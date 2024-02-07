ИИ расшифровал текст 2-тысячелетних обугленных папирусов

Победители конкурса «Вызов Везувия» обучили свои алгоритмы машинного обучения на сканах раскрученных папирусов, раскрыв ранее неизвестное философское произведение, обсуждающее чувства и удовольствие. Этот успех открывает путь для использования искусственного интеллекта в расшифровке остальных свитков, что, по мнению исследователей, может иметь революционные последствия для понимания древнего мира.

Расшифровынный текст рассказывает об источниках удовольствия, включая музыку, вкус каперсов и цвет фиолетовый. Три студента из Египта, Швейцарии и США, раскрывшие текст, делят между собой гран-при в размере 700 000 долларов.