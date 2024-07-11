ИИ-разработчики первыми в мире получат 2-нм чипы Samsung

Этот заказ подтверждает, что технология Samsung готова к рыночному внедрению и что компания стремится сократить отставание от тайваньского конкурента.

Preferred Networks, ведущая японская компания в области ИИ, станет первой в регионе, кто будет использовать 2-нм техпроцесс.

Она сосредоточена на разработке и исследованиях в сфере глубокого обучения и планирует интегрировать «ценностную цепочку ИИ от чипов до суперкомпьютеров».

Помимо 2-нм технологии, Preferred Networks также будет использовать упаковочную технологию Samsung 2.5D, Interposer-Cube S, что подчеркивает конкурентоспособность Samsung в этой области.

TSMC, основной конкурент Samsung, планирует начать пробное производство 2-нм чипов лишь на следующей неделе, с основными клиентами в лице Apple и NVIDIA.