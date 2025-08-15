ИИ решил олимпиадные задачи лучше людей. Надо ли теперь учёным переучаться на программистов?

Один из редких примеров подлинного творчества ИИ — ход № 37 в партии AlphaGo против Ли Седоля. Тогда алгоритм применил нестандартную стратегию, которая изменила представление профессионалов об игре. Однако AlphaGo использовала обучение с подкреплением, которое в языковых моделях пока применяется редко.

Как победа ИИ повлияет на образование и соревнования?

Пока OpenAI участвовал в отдельном онлайн-зачёте, но в будущем подобные достижения могут поставить вопрос: насколько справедливо сравнивать людей и алгоритмы? Никулин считает, что серьёзных негативных последствий для олимпиад пока нет, но в других сферах, например, при найме на работу, уже возникают проблемы.