ИИ-рисунки и картины запретили защищать авторским правом

Это решение было принято в ходе иска против Управления по авторским правам США после того, как оно отказало в предоставлении авторских прав Стивену Талеру на изображение, созданное с помощью алгоритма Creativity Machine.

Талер неоднократно пытался зарегистрировать изображение, утверждая, что оно является «работой на заказ» для владельца Creativity Machine.

Однако его заявки были отклонены. В своём решении судья подчеркнула, что авторское право никогда не предоставлялось работам, созданным без участия человека, добавив, что «человеческое авторство является основой авторского права».

Судья также отметила, что в будущем художники будут использовать ИИ как инструмент для создания новых произведений, что приведет к «сложным вопросам о том, сколько человеческого участия необходимо» для защиты авторским правом искусства, созданного с помощью ИИ.

Талер планирует обжаловать решение суда.