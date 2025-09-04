ИИ-роботы теперь решают, кого брать на работу в Fix Price

К 2025 году доля роботов в этом процессе выросла в два раза. Теперь именно они направляют на собеседование около половины соискателей. Такой рост компания связывает с применением технологий искусственного интеллекта, расширением каналов поиска и изменением способов взаимодействия с кандидатами.

Система создана совместно с компанией Prof IT, которая занимается разработкой разговорных ассистентов. Технология построена на платформе Vocamate AI и объединяет возможности чат-ботов и RPA-роботов.

Эти виртуальные помощники самостоятельно ищут резюме на разных ресурсах, звонят соискателям, переписываются в чатах, фиксируют данные в системах и обрабатывают входящие обращения. Они же напоминают кандидатам о пропущенных встречах и предлагают новые варианты времени для собеседования.

Роботы используют алгоритмы, обученные на реальных методах подбора, что позволяет им оценивать кандидатов по заданным критериям и снижать вероятность ошибок. Также они уточняют готовность соискателя рассматривать работу в компании и предлагают вакансии, расположенные ближе к его месту жительства.

В результате процесс подбора стал полностью автоматизированным. На долю рекрутера остаётся финальный контроль и работа с отчётами, тогда как основная коммуникация с кандидатом проходит через систему.