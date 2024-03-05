Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 05 марта 2024, 18:00
1 мин.

ИИ с картографией поможет врачам точно выявлять опухоли и болезни

Модель обучалась на 20 000 изображений
Исследователи Института передовой науки и технологии Бекмана (США) создали искусственный интеллект, способный точно идентифицировать опухоли и болезни на медицинских изображениях. Уникальность инструмента заключается в его прозрачности: каждая диагноз сопровождается визуальной картой, что облегчает врачам проверку результатов и понимание логики ИИ.
ИИ с картографией поможет врачам точно выявлять опухоли и болезни

© Ferra.ru

Модель обучалась на трех задачах диагностики болезней, используя более 20 000 изображений. Сначала она анализировала симулированные маммограммы, выявляя ранние признаки опухолей. Затем изучала изображения сетчатки методом оптической когерентной томографии, выявляя признаки дегенерации сетчатки. В завершение, модель анализировала рентгеновские снимки грудной клетки, выявляя увеличение сердца, что может привести к заболеваниям.

Сравнение существующих систем показало, что новая модель демонстрирует аналогичную точность: 77,8% для маммограмм, 99,1% для изображений сетчатки и 83% для рентгеновских снимков грудной клетки. Ученые надеются, что будущие модели будут способны обнаруживать и диагностировать аномалии в различных частях тела, повышая доверие и прозрачность между врачами и пациентами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.