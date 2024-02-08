ИИ с самосознанием может появиться в ближайшее десятилетие

Он отметил, что квантовый компьютер, имея схожую с человеческим мозгом ассоциативную модель работы, может создать по-настоящему мощный искусственный интеллект.

Однако, Юнусов добавил, что самосознание в ИИ также может проявиться на классических компьютерах с кремниевыми процессорами, при условии значительного увеличения вычислительной мощности и повышения эффективности математических алгоритмов. Это, по его мнению, становится более вероятным в ближайшие десятилетие.

Эти вопросы будут обсуждаться на Форуме будущих технологий, запланированном на 13−14 февраля в Москве, добавил Руслан Юнусов.