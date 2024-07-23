ИИ Сбера GigaChat начал консультировать о побочных эффектах лекарств в ЕАПТЕКЕ

В контакт-центре Сбер ЕАПТЕКИ запущен Цифровой помощник фармацевта, разработанный Центром индустрии здоровья Сбербанка на базе нейросетевой модели GigaChat. Этот сервис помогает клиентам получать информацию о подборе препаратов, графиках приёма, противопоказаниях и побочных эффектах. Цифровой помощник формирует ответ, который проверяет оператор контакт-центра, после чего он отправляется клиенту, сокращая время ожидания и снижая нагрузку на сотрудников.

Теперь обновление инструкций для консультаций будет происходить автоматически. Технологии, использованные в модели, позволяют оперативно получать информацию о новых лекарствах, что гарантирует актуальность предоставляемых данных. Это поможет поддерживать высокий уровень обслуживания и точность консультаций.

Директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов считает внедрение GigaChat API важным шагом в развитии искусственного интеллекта, направленным на улучшение качества работы. Мария Дроздова, генеральный директор Сбер ЕАПТЕКИ, добавила, что с момента запуска линии фармконсультантов в 2021 году было обработано более 600 тысяч обращений. Новая система снизит нагрузку на сотрудников и повысит удовлетворённость клиентов, что уже позволило Сбер ЕАПТЕКЕ получить признание в ренкинге лучших контакт-центров в 2024 году.