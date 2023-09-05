ИИ Сбера станет главным музыкантом на ВЭФ

Система искусственного интеллекта от «Сбера» готовится стать первым в мире «солистом» на концерте, который будет частью Восточного экономического форума (ВЭФ). В рамках этого уникального выступления, названного «Космос», нейросеть будет играть с Большим симфоническим оркестром во Владивостоке 10 сентября.

Симфония «Космос» состоит из четырёх частей, в первых двух частях музыканты-виртуозы из Китая исполнят заранее записанные музыкальные партии, но нейросеть будет контролировать экспрессивность их исполнения на сцене. Но настоящая импровизация в режиме реального времени будет в третьей и четвёртой частях симфонии, где нейросеть станет соавтором и полноправным участником творческого процесса.

Этот проект подчёркивает передовые технологии искусственного интеллекта, разработанные в России, и будет включать символ «нейромузыканта» — техно-матрёшку. Уникальное объединение искусства и технологии приносит мир музыки в новую эру, где искусственный интеллект становится творческим союзником.